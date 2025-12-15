Украинский боксер неожиданно скончался в 37 лет

Грустная весть всколыхнула боксерское сообщество. За неделю до 38-летия скончался мастер спорта Богдан Процишин, сообщает пресс-служба профильной федерации в Instagram.

Уроженец Ровненской области покорил публику в реалити-шоу "Ты – чемпион" в 2010 году. Затем Процишин начал стабильные выступления в профессионалах. В общей сложности украинец провел 23 поединка (8 побед, 15 поражений).

Последний бой боксер провел в январе 2018 года. Тогда он уступил соотечественнику Тимуру Брыкову нокаутом. У Процишина осталась жена и два сына.

