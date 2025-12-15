iSport.ua
НБА: Леброн вырвал Лейкерс победу над Финиксом, подвиг Карри не спас Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:29       Автор: Антон Федорцив
Финикс – Лейкерс / Getty Images

В ночь на понедельник, 15 декабря, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 8 матчей.

Результаты матчей НБА за 14 декабря

Индиана - Вашингтон - 89:108 (32:31, 15:27, 19:23, 23:27)

Индиана: Матурин (15), Хафф (13+4 блок-шота), Сиакам (11), Нембхард (7+6 передач), Томпсон (2) - старт; Уокер (12), Джексон (11+12 подборов), Мэтьюз (8), Ферфи (5), Макконнелл (4), Джексон (1).

Вашингтон: Бегли (23+14 подборов), Макколлум (18), Шэмпени (13+14 подборов), Кэррингтон (11), Джордж (9+8 подборов+9 передач) - старт; Джонсон (14), Райли (12), Вукчевич (6), Уоткинс (2).

Кливленд - Шарлотт - 111:119 (29:33, 18:24, 32:31, 32:23, 0:8)

Кливленд: Гарленд (26+9 передач), Митчелл (17+7 передач), Уэйд (14+8 подборов), Аллен (9), Хантер (4) - старт; Тайсон (16+13 подборов), Брайант (10), Болл (8+5 перехватов), Томлин (7), Портер (0), Проктор (0).

Шарлотт: Книппел (29), Миллер (25+13 подборов+6 передач), Бриджес (20+10 подборов+6 передач), Джеймс (9+7 подборов), Колкбреннер (7) - старт; Грин (8), Симпсон (6), Салон (6), Диабати (5), Пламли (4), Питерсон (0).

Атланта - Филадельфия - 120:117 (39:29, 20:26, 35:36, 26:26)

Атланта: Дэниелс (27+10 подборов), Оконгву (20+15 подборов), Рисаше (15), Александер-Уокер (12+7 подборов+6 передач), Джонсон (12+10 подборов+12 передач) - старт; Крейчи (19), Ньюэлл (9), Кеннард (5), Гуйе (1), Уоллес (0).

Филадельфия: Джордж (35), Эджкомб (26), Эмбиид (22+14 подборов), Граймс (14+7 передач), Барлоу (11+7 подборов) - старт; Драммонд (5+10 подборов), Уокер (4), Маккейн (0), Эдвардс (0), Лаури (0).

Бруклин - Милуоки - 127:82 (37:25, 28:23, 34:23, 28:11)

Бруклин: Демин (17), Клауни (16), Мэнн (12), Портер (12), Клекстон (10) - старт; Мартин (14), Пауэлл (13), Шарп (10+8 подборов), З. Уильямс (10), Вольф (8), Уилсон (5), Траоре (0).

Милуоки: Трент (20), Кузма (13+7 подборов), Роллинз (11), Тернер (9), Портер (5+7 передач+6 потерь) - старт; Портис (10), Симс (7+7 подборов), Г. Харрис (3), Джексон (2), Энтони (2), Коффи (0), Нэнс (0).

Миннесота - Сакраменто - 117:103 (20:27, 31:25, 37:32, 29:19)

Миннесота: Рэндл (24+10 подборов), Макдениэлс (21), Хайленд (18), Дивинченцо (18+6 передач), Гобер (7+12 подборов) - старт; Рид (20+11 подборов), Диллингем (5), Кларк (2), Шеннон (2).

Сакраменто: Дерозан (17), Лавин (10), Мюррей (10+8 подборов+5 блок-шотов), Уэстбрук (8+7 ​​подборов+10 передач), Рейно (8) - старт; Шредер (17), Ачиува (17), Монк (16), Клиффорд (0).

Чикаго - Новый Орлеан - 104:114 (26:21, 21:31, 28:24, 29:38)

Чикаго: Уайт (20), Вучевич (12+8 подборов), Гидди (11+7 подборов), Бузелис (9), Окоро (5) - старт; Хертер (16), Терри (9), Уильямс (8), Смит (6), Джонс (6), Коллинз (2).

Новый Орлеан: Фирс (20), Мерфи (20+10 подборов), Джонс (10), Бэй (10), Куин (4+8 подборов+6 передач+5 потерь) - старт; Уильямсон (18), Пул (16), Макгауэнс (5), Мисси (4+8 подборов), Маткович (4), Альварадо (3).

Финикс - Лейкерс - 114:116 (36:31, 26:31, 15:24, 37:30)

Финикс: Букер (27+7 передач), Уильямс (20), Брукс (18), Аллен (13+7 передач), Гиллеспи (10+6 передач) - старт; О'Нил (12), Гудвин (5), Данн (5), Буэй (2), Игодаро (2), Ричардс (0).

Лейкерс: Дончич (29+6 передач+6 потерь), Джеймс (26+8 потерь), Эйтон (20+13 подборов), Смарт (8+6 передач), Хачимура (3+7 подборов) - старт; Хейс (12+9 подборов), Вандербилт (7+7 подборов), Ларевия (6+8 подборов), Винсент (5).

Портленд - Голден Стэйт - 136:131 (34:31, 27:31, 35:37, 40:32)

Портленд: Шарп (35), Грант (35), Авдия (26+7 подборов+8 передач), Камара (7), Клинган (3+10 подборов) - старт; Р. Уильямс (11+11 подборов), Лав (8), Сиссоко (6), Мюррей (5), Рупер (0).

Голден Стэйт: Карри (48), Батлер (16+7 подборов), Др. Грин (14+8 подборов+7 передач+8 потерь), Муди (12), Пост (11) - старт; Подземски (12+7 подборов+6 передач), Хилд (10), Джексон-Дэвис (5), Спенсер (2), Сантос (1), Мелтон (0).

