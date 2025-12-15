НХЛ: Монреаль обыграл Эдмонтон, Миннесота разгромила Бостон
В ночь на понедельник, 15 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли шесть поединков.
Результаты матчей НХЛ за 14 декабря
Нью-Джерси - Ванкувер - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
0:1 - 1" Дебраск (Баюм, Гарланд)
0:2 - 6" Баюм (Демко, Гарланд)
1:2 - 24" Л. Хьюз (Мерсер, Братт)
Питтсбург - Юта - 4:5 ОТ (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)
1:0 - 1" Брэзо (Макгроарти, Киндел)
2:0 - 15" Раст (Ракелль)
3:0 - 25" Киндел (Летанг, Ши)
3:1 - 41" Шмидт (Петерка, Шмалц)
3:2 - 41" Карконе
3:3 - 45" Дурзи (Сергачев, Ямамото)
3:4 - 47" Карконе (Бут, Хэйтон)
4:4 - 54" Брэзо (Киндел, Карлссон)
4:5 - 61" Гюнтер (Марино)
Каролина - Филадельфия - 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 - 5" Каррье (Дж.Стаал, Уокер)
2:0 - 15" Холл (Блэйк, Никишин)
2:1 - 19" Драйсдейл (Мичков, Зеграс)
2:2 - 58" Зеграс (Дворак, Конекны)
Миннесота - Бостон - 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
1:0 - 10" Сперджен (Юханссон, Фэйбер)
2:0 - 28" Капризов (Эрикссон Эк, Болди)
3:0 - 32" Хартман (Фэйбер)
4:0 - 41" К. Хьюз (Обе-Кюбель, Хартман)
5:0 - 48" Болди (Капризов)
5:1 - 51" Стивс (Эйссимонт, Минтен)
6:1 - 54" Капризов (Хант, Хартман)
6:2 - 60" Пик (Жанно, Курали)
Монреаль - Эдмонтон - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 - 22" Демидов (Хатсон, Слафковски)
2:0 - 31" Велено
3:0 - 43" Сузуки (Хатсон, Слафковски)
3:1 - 52" Хайман (Макдэвид, Бушар)
4:1 - 53" Тексье (Страбл)
Сиэтл - Баффало - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 - 17" Эстлунд (Так, Норрис)
0:2 - 30" Томпсон (Так, Кребс)
1:2 - 32" Стивенсон (Эберли, Данн)
1:3 - 59" Бенсон (Маклауд, Куинн)
