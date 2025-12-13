iSport.ua
Центрфорвард Юты выбыл минимум на 8 недель

Кули не сыграет до олимпийской паузы.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Логан Кули / Getty Images
Форвард Юта Маммот Логан Кули получил травму в матче против Ванкувера, который состоялся 6 декабря.

Хоккеист врезался левой ногой в ворота Кэнакс, в результате чего получил повреждение.

Отмечается, что игрок пропустит около восьми недель и сможет вернуться на лёд до олимпийской паузы.

Добавим, что после травмы Логана Кули Юта потерпела три поражения подряд.

Напомним, чтолидер Ванкувера перебрался в Миннесоту.

