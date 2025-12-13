iSport.ua
Перро выиграл гонку преследования в Хохфильцене

Один украинец попал в зачетную зону.
Сегодня, 13:45       Автор: Антон Федорцив
Эрик Перро / Getty Images
Эрик Перро / Getty Images

Французский биатлонист Эрик Перро одержал первую победу в новом сезоне. Он триумфовал на дистанции 12,5 км в австрийском Хохфильцене.

В гонке преследования победитель стартовал вторым. На четырех огневых рубежах Перро не промахнулся ни разу. Это позволило опередить итальянца Томмазо Джакомеля более чем на 10 секунд.

Вчерашний лидер допустил один промах в стойке. Дополнил подиум норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн. Он тоже однажды попал в "молоко".

Лучшим среди украинцев стал Виталий Мандзин. Стартовав с 30-й позиции, он сумел немного продвинуться вперед. С двумя промахами Мандзин завершил гонку преследования на 26-м месте.

Кубок мира. Хохфильцен, Австрия
Мужчины, гонка преследования

1. Эрик Перро (0+0+0+0) 30:06.2 минуты
2. Томмазо Джакомель (0+0+1+0)+10,2
3. Йохан-Олав Ботн (1+0+0+0) +29,0
...
26. Виталий Мандзин (0+0+1+1) +3:12,9
46. ​​Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +4:29,7
51. Богдан Борковский (1+1+1+2) +5:17,8
56. Богдан Цымбал (0+2+2+1) +6:07,3

