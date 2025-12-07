Украинский биатлонист подвел итоги спринта на Кубке мира в Швеции

В субботу, 6 декабря, в шведском Эстерсунде продолжилась мужская спринтерская гонка. Лучший результат среди украинцев показал Мандзин. С одним промахом на огневых рубежах биатлонист пришёл к финишу 24-м.

Виталий Мандзин прокомментировал свой результат в спринтерской гонке:

"Я должен был забирать свои очки ещё в индивидуальной гонке, но тогда немного не сложилось. В спринте всё прошло лучше.

Немного досадно за промах на стойке, потому что я хотел стрелять чисто. К сожалению, не получилось, да и ходом физически было тяжело. Но, в принципе, я посмотрел на промежуточный финишный результат — должен остаться в топ-30. Надо с чего-то начинать.

До первой отметки на трассе довольно большой участок — там самый тяжёлый подъём на этом круге. Повторюсь: физически было нелегко. Понимал, что сегодня 10 км, но их нужно проходить очень сильно. В целом гонка сложилась, и где-то из-за усталости не удалось показать результат в лыжном ходу", — цитирует слова Виталия Суспильне Спорт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!