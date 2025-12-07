iSport.ua
Мандзин финишировал в топ-20 пасьюта в Эстерсунде, Фийон-Майе выиграл гонку

В Швеции завершился первый этап Кубка мира нового сезона.
Сегодня, 17:56       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, мужская гонка преследования закрыла первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в шведском Эстерсунде.

По итогам спринта в пасьют смогли отобраться два украинских биатлониста Виталий Мандзин и Богдан Борковский.

Читай также: Хаузер стала победительницей пасьюта в Эстерсунде, Чалык - вне зачетной зоны

Мандзин стартовал 24-м и безупречно прошел первых три огневых рубежа, однако допустил один промах на последнем. В итоге украинец сумел улучшить свои позиции, завершив гонку на 19-м месте.

Борковский выступил куда хуже, не сумев чисто отработать ни одну стрельбу. Украинец начинал гонку 43-м и с семью промахами финишировал на 53-й позиции.

Победу в пасьюте праздновал француз Кантен Фийон-Майе, который без промахов отстрелялся на последнем рубеже и с запасом ушел на заключительный отрезок дистанции.

Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, а замкнул тройку лидеров победитель индивидуальной гонки и спринта в Эстерсунде норвежец Йохан-Олав Ботн.

Кубок мира. Эстерсунд
Мужская гонка преследования

  1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+1+0+0) 30:14,5
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+1) +6,7
  3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+1+0+1) +10,3
  4. Томаззо Джакомель (Италия, 0+1+0+1) +15,2
  5. Эррик Перро (Франция, 1+0+0+1) +16,2
  6. Кэмпбел Райт (США, 0+0+0+0) +25,0

...

19. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +1:46,9
53. Богдан Борковский (Украина, 1+2+3+1) +5:17,8

Кубок мира продолжится вторым этапом в австрийском Хохфильцене, который пройдет 12-14 декабря.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстерсунд пасьют гонка преследования Кубок мира по биатлону Виталий Мандзин Кантен Фийон-Майе

