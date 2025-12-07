Мандзин финишировал в топ-20 пасьюта в Эстерсунде, Фийон-Майе выиграл гонку
В воскресенье, 7 декабря, мужская гонка преследования закрыла первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в шведском Эстерсунде.
По итогам спринта в пасьют смогли отобраться два украинских биатлониста Виталий Мандзин и Богдан Борковский.
Мандзин стартовал 24-м и безупречно прошел первых три огневых рубежа, однако допустил один промах на последнем. В итоге украинец сумел улучшить свои позиции, завершив гонку на 19-м месте.
Борковский выступил куда хуже, не сумев чисто отработать ни одну стрельбу. Украинец начинал гонку 43-м и с семью промахами финишировал на 53-й позиции.
Победу в пасьюте праздновал француз Кантен Фийон-Майе, который без промахов отстрелялся на последнем рубеже и с запасом ушел на заключительный отрезок дистанции.
Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, а замкнул тройку лидеров победитель индивидуальной гонки и спринта в Эстерсунде норвежец Йохан-Олав Ботн.
Кубок мира. Эстерсунд
Мужская гонка преследования
- Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+1+0+0) 30:14,5
- Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+1) +6,7
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+1+0+1) +10,3
- Томаззо Джакомель (Италия, 0+1+0+1) +15,2
- Эррик Перро (Франция, 1+0+0+1) +16,2
- Кэмпбел Райт (США, 0+0+0+0) +25,0
...
19. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +1:46,9
53. Богдан Борковский (Украина, 1+2+3+1) +5:17,8
Кубок мира продолжится вторым этапом в австрийском Хохфильцене, который пройдет 12-14 декабря.
