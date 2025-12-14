НХЛ: Флорида одолела Даллас, Каролина обыграла Филадельфию, победы Виннипега, Эдмонтона и Колорадо
В ночь на воскресенье, 14 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 13 декабря
Нью-Джерси – Анахайм – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 13 Терри (Карлссон), 1:1 – 16 Ноусен (Братт, Ламмикко), 2:1 – 25 Коттер (Уайт, Ламмикко), 3:1 – 37 Глэсс (Уайт, Палат), 4:1 – 58 Браун (Палат)
Миннесота – Оттава – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 23 Питлик (Штурм, Сперджен), 2:0 – 36 Хартман (Юров, Юханссон), 2:1 – 39 Штюцле (Батерсон, Козенс), 2:2 – 45 Козенс (Штюцле, Брэди Ткачак), 3:2 – 59 Эрикссон Эк (Юханссон)
Питтсбург – Сан-Хосе – 5:6 (1:1, 3:0, 1:4, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 10 Тоффоли (Веннберг, Дикинсон), 1:1 – 12 Кросби (Раст, Манта), 2:1 – 21 Макгроарти (Летанг, Киндел), 3:1 – 29 Хэйс (Дьюар, Аччари), 4:1 – 39 Раст (Манта, Кросби), 5:1 – 45 Манта (Карлссон, Раст), 5:2 – 47 Клингберг (Эклунд, Тоффоли), 5:3 – 54 Эклунд (Годетт, Веннберг), 5:4 – 57 Селебрини (Граф, Тоффоли), 5:5 – 58 Тоффоли (Селебрини, Веннберг), 5:6 – 62 Клингберг (Граф, Селебрини)
Айлендерс – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Шефер (Барзэл, Дюклер), 2:0 – 10 Ричи (Дюклер), 2:1 – 30 Рэддиш (Генцел, Кучеров), 2:2 – 43 Мозер (Пойнт, Кучеров)
Виннипег – Вашингтон – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 9 Стэнли (Шайфли, Моррисси), 2:0 – 18 Баррон (Иафалло, Лаури), 3:0 – 23 Иафалло (Лаури), 4:0 – 39 Виларди (Моррисси, Коннор), 5:0 – 51 Виларди (Шайфли, Коннор), 5:1 – 56 Чикран (Овечкин, Карлсон)
Коламбус – Вегас – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 7 Койл (Силлинджер, Веренски), 1:1 – 21 Дорофеев (Айкел, Марнер), 2:1 – 44 Чинахов (Джонсон, Фаббро), 2:2 – 45 Хаттон (Корчак, Марнер), 2:3 – 53 Макнэбб (Теодор, Марнер)
Рейнджерс – Монреаль – 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 12 Болдук (Кофилд, Сузуки), 0:2 – 14 Зекай (Тексье, Каррье), 0:3 – 16 Эванс (Велено, Хатсон), 1:3 – 18 Лаба (Шири, Кайлле), 2:3 – 19 Панарин, 2:4 – 23 Андерсон (Сузуки, Хатсон), 3:4 – 27 Кайлле (Лаба, Робертсон), 4:4 – 28 Миллер (Шири, Робертсон), 5:4 – 62 Миллер (Трочек, Зибанежад)
Филадельфия – Каролина – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 10 Бринк (Сэнхайм, Зеграс), 2:0 – 17 Зеграс (Драйсдейл, Конекны), 2:1 – 29 Элерс (Гостисбеер), 2:2 – 34 Никишин (Холл, Нюстрем), 2:3 – 52 Джарвис (Гостисбеер, Свечников), 3:3 – 52 Грундстрем (Джулсен, Аболс)
Торонто – Эдмонтон – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 3 Макдэвид (Бушар), 1:1 – 16 Коуэн (Лоренц, Лоутон), 2:1 – 24 Экман-Ларссон (Доми, Найз), 2:2 – 30 Макдэвид, 2:3 – 39 Нерс (Макдэвид, Драйзайтль), 2:4 – 41 Подколзин (Регула, Драйзайтль), 2:5 – 41 Подколзин (Савой, Драйзайтль), 2:6 – 49 Хайман (Нюджент-Хопкинс), 3:6 – 59 Лоренц (Стечер, Маккейб)
Чикаго – Детройт – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Дебринкет (Кэйн, Копп), 0:2 – 4 Кэйн (Дебринкет), 0:3 – 34 Финни (Сандин Пелликка, Рэймонд), 0:4 – 56 Дебринкет
Даллас – Флорида – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 21 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен), 0:2 – 25 Беннетт (Маршанд, Верхэге), 0:3 – 39 Маршанд (Джонс, Райнхарт), 0:4 – 57 Маршанд (Лунделль)
Колорадо – Нэшвилл – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Маккиннон (Бернс), 2:0 – 11 Друри (Жирар, Макар), 2:1 – 12 Маршессо (Форсберг, О′Райлли), 3:1 – 29 Олофссон (Малински, Жирар), 4:1 – 56 Ничушкин (Маккиннон), 4:2 – 58 Джост (Свечков)
Лос-Анджелес – Калгари – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Кемпе (Эдмундсон, Лаферрье), 1:1 – 26 Колман, 1:2 – 61 Фрост (Юбердо)
