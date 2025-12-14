Амосов рассказал, когда собирается провести следующий бой

Украинский полусредневес Ярослав Амосов после успешного дебюта в UFC против Нила Магни рассказал, когда может провести следующий бой.

По словам украинского бойца, он будет готов снова выйти на поединок через несколько месяцев.

"Мне нужно несколько дней отдыха, и я думаю, что скоро вернусь. Конечно, в следующем году, потому что этот год заканчивается. Это не будет так быстро, поэтому увидимся в следующем году. Но это может быть спустя несколько месяцев.

Количество боев зависит от того, какой у меня будет лагерь, потому что мой последний лагерь длился год. Вот почему мне сейчас нужен отдых. В этом году я тренировался постоянно, потому что ждал шанс.

Я не знал, как долго ждать боя, и я был готов постоянно. Но теперь, если я узнаю своего соперника и дату, думаю, что могу драться несколько раз в год. Это будет хорошо для меня", - сказал Амосов в комментарии MMA Junkie.

Напомним, что в своем дебютном бою в UFC Амосов одержал победу над Магни удушающим приемом в первом раунде.

