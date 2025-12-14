iSport.ua
Амосов озвучил главную цель после успешного дебюта в UFC

Украинский боец поставил перед собой амбициозное задание.
Сегодня, 11:28       Автор: Игорь Мищук
Ярослав Амосов / Getty Images
Ярослав Амосов / Getty Images

Украинский боец Ярослав Амосов (29-1) после победного дебюта в UFC против Нила Магни (31-14) высказался о своих целях.

Украинец заявил, что стремится завоевать чемпионский титул.

"Каждый спортсмен имеет мечту. Чемпионский пояс, каждый спортсмен этого хочет.

Если ты этого хочешь, ты должен работать, ты должен тренироваться, ты должен быть умным. Конечно, это мой путь. Я иду за золотом", - приводит слова Амосова Bloody Elbow.

Напомним, что в дебютном бою в UFC Амосов одержал победу над Магни удушающим приемом в первом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ярослав Амосов

