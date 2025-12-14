Григорий Козловский строит то, чего нет ни у одного клуба Украины - грандиозную Академию ФК Рух. Жизнь 24/7, как работает Академия Рух - самый амбициозный футбольный проект Козловского.

Архитектурное чудо и кузница талантов: как Григорий Козловский создает лучшую академию Украины

Григорий Козловский представил новые амбициозные планы развития ФК Рух и рассказал об уникальном комплексе Академии Рух, который уже сегодня впечатляет масштабом, архитектурой и уровнем условий для детей.

Это не просто школа футбола - это полноценное спортивно-образовательное пространство, работающее 24/7 для 250 воспитанников со всей Украины: от Львова и Луцка до Херсона, Мариуполя и Николаева, включая детей-переселенцев.

Ежедневно над жизнью Академии работает более 200 сотрудников: тренеры, воспитатели, учителя, шеф-повара, врачи, водители, аналитики. Каждый - часть большой миссии, которую зажег Козловский.

"Мечта стала реальностью": философия Козловского

"Я живу этим проектом", - говорит Григорий Козловский, который ежедневно бывает на тренировках, знает каждого воспитанника по имени и истории и признается: лучшей миссии, чем работать для детей, нет.

Его новый план - завершить строительство следующего этапа Академии: переходного комплекса с инновационной спортивной инфраструктурой, дополнительными полями, учебными классами и условиями, которые будут соответствовать лучшим европейским стандартам.

Цифровая революция: футбол в измеримых данных

Академия Рух — одна из немногих в Восточной Европе, которая полностью цифровизировала процесс подготовки:

ежедневный цифровой мониторинг самочувствия игрока;

персональное приложение с индивидуальными целями;

видеоаналитика каждой тренировки;

методики тренировок, адаптированные под возраст, позицию и физиологию;

обучающие видео с действиями топ-игроков мира.

У субъективности места нет — все измеряется цифрами: скорость, нагрузка, технические действия, прогресс.

День в лучшей футбольной академии Украины

День в Рухе начинается в 6:30. Дети разъезжаются на завтрак, в бассейн, на поле или в школу — четкий график и дисциплина являются основой философии проекта.

Параллельно со всем этим работают кухни, тренажерные залы, медицинские кабинеты, аудитории для теоретических занятий, анализа ошибок и видеоразборов.

Питание уровня топ-клубов: собственная ферма Академии

Один из уникальных элементов Академии — собственная ферма. Молоко, мясо и другие продукты — натуральные и проходят диетический контроль врачей.

Для более чем 300 детей и работников готовят:

три раза в день полноценные блюда,

перекусы на тренировки и в школу,

шведские линии с варениками, рыбой, мясом, кебабами, салатами, десертами.

Бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк, который неделю провел в Академии, был впечатлен: "В моем детстве такое меню было мечтой. А здесь — как ресторан Мишлен".

Тренировки, которые формируют будущих сборников

Вечером жизнь только набирает обороты: индивидуальные занятия, теория, тренировки под прожекторами.

Рядом на поле — тренеры, руководство Академии и сам Козловский.

Владимир Безубяк и Юрий Панькив строят систему, которая уже дает результаты: Академия Рух — среди лидеров Украины, впереди многих топ-клубов.

16-летние воспитанники Руха — действующие чемпионы Украины, а среди их тренеров — те, кто воспитал Сыча, Сикана и многих сборников.

История, которая меняет украинский футбол

Академия Рух — это не просто инфраструктура или спортивное учреждение. Это украинский футбольный прорыв, который стал возможен благодаря идее, вере и настойчивости Григория Козловского.

Это место, где дети со всей страны получают шанс на мечту — и шаг за шагом превращают ее в реальность. Ярким доказательством этого является победа воспитанников Григория Козловского Рух U-16 в престижном международном турнире Al Ahly International Cup.

Григорий Петрович Козловский отметил, что триумф в Каире — это доказательство того, что мы строим лучшую Академию.

