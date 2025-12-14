iSport.ua
Рух благодаря дублю Фаала вырвал победу у Полтавы

Команды открыли сезон снежных матчей.
Сегодня, 15:10       Автор: Андрей Безуглый
Полтава - Рух / upl.ua
Полтава - Рух / upl.ua

В воскресенье, 14 декабря, Полтава в условно домашнем матче встречалась с Рухом.

Командам было довольно тяжело играть из-за неожиданного снега на стадионе. Потому игра довольно долго разгонялась, и лишь по истечению первого получаса пошли моменты. А за ними и гол - Фаал легко открыл счет.

Со стартом второго тайма Полтава сумела быстро отыграться. Однако в целом и второй тайм был довольно вялым, так как снег сильно мешал командам играть в полную силу.

Итог матча решил эпизод на 71-й минуте, когда Восконян неудачно парировал удар, отбив мяч прямо на Фаала, который и принес победу Руху.

Полтава - Рух 1:2
Голы: Мисюра, 49 - Фаал, 31, 71

Полтава: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин (Веремиенко, 69) – Даниленко (Шаповалов, 83), Плахтыр, Галенков (Кононов, 83), Дорошенко (Вивдич, 69), Одарюк – Марусич.

Рух: Герета – Лях, Холод, Копина, Роман – Рейляну (Пидгурский, 53), Слюсарь, Сапуга (Бойко, 90+1) – Квасница (Китела, 82), Фаал, Рунич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полтава Рух

