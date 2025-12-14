iSport.ua
Холанд обошел Роналду в списке бомбардиров команд АПЛ

Форвард обошел португальца по одному показателю.
Сегодня, 19:26       Автор: Антон Федорцив
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий английского Манчестер Сити Эрлинг Холанд оформил дубль в поединке с лондонским Кристал Пэлас (3:0). Теперь в активе норвежца 147 мячей в футболке клуба Премьер-лиги.

По этому показателю он обошел легенду Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. В активе пятикратного обладателя Золотого мяча – 145 голов. Оба форварда выступали в Англии только за один клуб.

Вскоре Холанд сможет опередить Роналду по голам в АПЛ. В данный момент у скандинава 102 мяча. Португальский же нападающий ранее оформил 103 гола в составе МЮ.

