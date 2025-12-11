iSport.ua
Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы

"Волки" столкнулись с конкуренцией.
Сегодня, 17:44       Автор: Антон Федорцив
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Менеджмент итальянских Ромы и Милана имеют похожий вкус на форвардов. В сферу интересов грандов попал нападающий английского Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" уже якобы контактировали с агентом нидерландца. Альтернативы Зиркзе – аргентинский нападающий Мауро Икарди (Галатасарай) и немец Никлас Фюллькруг (Вест Хэм). Милан готов выкупить нападающего без аренды.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел 9 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. Он уже выступал в Серии A раньше. Нидерландский форвард отыграл два сезона в Болонье.

К слову, параллельно Милан обратил внимание на Алиссона из английского Ливерпуля.

