Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:4: обзор матча и результат игры 08.12.2025

Манкунианцы разобрались с абсолютным аутсайдером чемпионата.
Сегодня, 00:24       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Юнайтед разгромил Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед разгромил Вулверхэмптон

В понедельник, 8 декабря, Вулверхэмптон принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Рубена Аморима не испытали проблем с последней командой чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

Манчестер Юнайтед повел в противостоянии в середине первого тайма благодаря голу Бруну Фернандеша, однако перед перерывом хозяева поля отыгрались усилиями Жана-Рикнера Бельгарда.

Тем не менее во второй половине встречи манкунианцы довели дело до разгрома. Бриан Мбемо вывел свою команду снова вперед на 51-й минуте, вскоре Мейсон Маунт увеличил разрыв в счете, а ближе к концу матча Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти.

Манчестер Юнайтед с 25 очками занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптон пребывает на самом дне, набрав всего два балла.

Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 15-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:4

Голы: Бельгард, 45+2 - Фернандеш, 25, 82 (пен.), Мбемо, 51, Маунт, 63

Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 4.09
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 8 - 27
Удары в створ: 2 - 10
Угловые: 1 - 9
Фолы: 17 - 12

Вулверхэмптон: Джонстон - Москера, Агбаду, Тоти (Буэно, 70) - Гувер (Чачуа, 87), Бельгард (Лопес, 54), Андре, Крейчи, Вольфе - Странд Ларсен (Мане, 70), Ариас (Арокодаре, 70).

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Мазрауи (Мартинес, 69), Гэвен (Йоро, 69), Шоу - Диалло, Каземиро (Мейну, 79), Фернандеш, Дало (Доргу, 84) - Мбемо, Кунья - Маунт (Зиркзе, 85).

Предупреждения: Ларсен, Крейчи, Москера - Мбемо, Зиркзе.

