Вингер Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов
УЕФА назвал лучшего игрока недели Лиги чемпионов по итогам матчей шестого тура общего этапа еврокубка.
Признания удостоился вингер лондонского Арсенала Нони Мадуэке. Игрок "канониров" отличился дублем в поединке с Брюгге и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0.
На награду также претендовали Жюль Кунде из Барселоны - дубль в матче с Айнтрахтом (2:1), Шарль Де Кетеларе из Аталанты - гол и ассист в поединке с Челси (2:1) и Оскар Глух из Аякса - дубль в ворота Карабаха (4:2).
