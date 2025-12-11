Вингер Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал лучшего игрока недели Лиги чемпионов по итогам матчей шестого тура общего этапа еврокубка.

Признания удостоился вингер лондонского Арсенала Нони Мадуэке. Игрок "канониров" отличился дублем в поединке с Брюгге и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: Лига чемпионов: Арсенал продолжает лидировать, Бавария обошла ПСЖ в таблице

На награду также претендовали Жюль Кунде из Барселоны - дубль в матче с Айнтрахтом (2:1), Шарль Де Кетеларе из Аталанты - гол и ассист в поединке с Челси (2:1) и Оскар Глух из Аякса - дубль в ворота Карабаха (4:2).

Madueke wins Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/nFFSAcLHTQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2025

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов-2025/26.

