Вингер Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нони Мадуэке оформил дубль и помог разгромить Брюгге.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Нони Мадуэке / Getty Images
УЕФА назвал лучшего игрока недели Лиги чемпионов по итогам матчей шестого тура общего этапа еврокубка.

Признания удостоился вингер лондонского Арсенала Нони Мадуэке. Игрок "канониров" отличился дублем в поединке с Брюгге и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: Лига чемпионов: Арсенал продолжает лидировать, Бавария обошла ПСЖ в таблице

На награду также претендовали Жюль Кунде из Барселоны - дубль в матче с Айнтрахтом (2:1), Шарль Де Кетеларе из Аталанты - гол и ассист в поединке с Челси (2:1) и Оскар Глух из Аякса - дубль в ворота Карабаха (4:2).

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Нони Мадуэке

