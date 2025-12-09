iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник

25–30 млн евро.
Сегодня, 18:33       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Милан нацелился на украинского голкипера мадридского Реала Андрея Лунина как на замену Майку Меньяну, который покинет итальянский клуб по окончании контракта.

Журналист Экрем Конур сообщает, что "сливочные" готовы продать своего резервного вратаря за 25–30 миллионов евро.

Отмечается, что бывший игрок Реала, а сейчас полузащитник Милана Лука Модрич может повлиять на переход Лунина в "россонери".

В этом сезоне украинец сыграл лишь один матч за "королевский" клуб, в котором пропустил три мяча.

Добавим, что Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино
Реал потерял на длительный срок ключевого защитника Реал потерял на длительный срок ключевого защитника
Украинский вратарь в шорт-листе Милана на замену Меньяну Украинский вратарь в шорт-листе Милана на замену Меньяну

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов18:49
Тоттенхэм произвел замену в заявке на Лигу чемпионов
Европа18:33
Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник
Лига Чемпионов18:14
Звезда ПСЖ получил суровый бан в Лиге чемпионов
Формула 117:48
Валттери Боттас официально начал работу в составе команды Кадиллак
Формула 117:30
Марко официально покинул Ред Булл
Европа17:00
Гвардиола хочет усилить оборону. Сити нацелился на защитника Ньюкасла
Лига Чемпионов16:30
Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан
НБА16:28
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема
Лига Чемпионов15:47
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Другие страны15:13
Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK