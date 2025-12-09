Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник

Милан нацелился на украинского голкипера мадридского Реала Андрея Лунина как на замену Майку Меньяну, который покинет итальянский клуб по окончании контракта.

Журналист Экрем Конур сообщает, что "сливочные" готовы продать своего резервного вратаря за 25–30 миллионов евро.

🚨🆕 #RealMadrid 🇺🇦

AC Milan are interested in Real Madrid’s backup goalkeeper Andriy Lunin.



👉 Real value him at around €25-30M.



👉 Luka Modric could play a key role in convincing him. pic.twitter.com/OSmMpWXfST — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 9, 2025

Отмечается, что бывший игрок Реала, а сейчас полузащитник Милана Лука Модрич может повлиять на переход Лунина в "россонери".

В этом сезоне украинец сыграл лишь один матч за "королевский" клуб, в котором пропустил три мяча.

Добавим, что Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Манчестер Сити.

