Бенфика Трубина и Судакова не одолела аутсайдера Примейры

Скромный коллектив отобрал очки у гранда.
Сегодня, 00:50       Автор: Антон Федорцив
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

"Орлы" не смогли победить Тонделу на выезде. Подопечные Жозе Моуринью полностью контролировали ход событий, но не дожали "золотисто-зеленых".

Бенфика владела мячом 76 %, нанесла более двух десятков ударов и "набила" 1.89 пункта ожидаемых голов. Кипер предпоследней команды чемпионата совершил 10 сэйвов. В частности, Бернарду взял 7 ударов из пределов штрафной.

В старте Бенфики вышли Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Голкипер провел все 90 минут и парировал единственный выстрел Тонделы в створ ворот. Хавбек сыграл 82 минуты, выполнил 48 передач с точностью 94 % и 4 ключевые передачи.

Бенфика останется третьей в турнирной таблице Примейры. Лиссабонцы набрали 46 очков и отстают от столичного Спортинга на пять пунктов. В активе лидера – Порту – 55 баллов и матч в запасе. Тондела идет на 17-й строчке (13 очков).

Статистика матча Тондела – Бенфика 20-го тура чемпионата Португалии

Тондела – Бенфика – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.42 - 1.89
Владение мячом: 24 % - 76 %
Удары: 7 - 23
Удары в створ: 1 - 9
Угловые: 1 - 13
Фолы: 19 - 5

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика примейра Анатолий Трубин Георгий Судаков Тондела

