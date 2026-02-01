iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано

Килиан Мбаппе забил с пенальти победный гол.
Сегодня, 17:09       Автор: Андрей Безуглый
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В воскресенье, 1 февраля, Реал принимал дома Райо Вальекано.

Уже на старте поединка хозяева потеряли Джуда Беллингема, но вышедший все то него Диас спустя пару минут ассистировал Винисиусу. Бразилец строил прорыв и отправил мяч точно в девятку.

До конца тайма Райо удалось сдерживать соперника, на старте второй половины игры де Фрутос сравнял счёт.

Гости, воодушевлённые голом, стали ещё активней играть, не позволяя Реалу доминировать на поле. Тем не менее "сливочным" удавалось прорываться сквозь защиту соперника.

Однако их лучшие попытки принял на себя створ ворот. В конце матча футболисты Райо остались вдесятером, но все равно сумели продержаться до последних минут матча.

На 90+8 минуте арбитр назначил пенальти в ворота Райо, и Килиан Мбаппе принес победу мадридцев, оформив 11-метровый.

Реал - Райо Вальекано 2:1

Голы: Винисиус, 15, Мбаппе (пенальти ), 90+10 - де Фрутос, 49

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райо Вальекано Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал намерен устроить большую перестройку грядущим летом Реал намерен устроить большую перестройку грядущим летом
Французский защитник Реала вернулся из лазарета Французский защитник Реала вернулся из лазарета
Рауль Асенсио заинтересовал команду из Серии А Рауль Асенсио заинтересовал команду из Серии А
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа18:42
Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу
Теннис18:29
Алькарас побил рекорд Надаля
Европа18:08
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу
Европа18:07
Манчестер Юнайтед чуть было не упустил победу над Фулхэмом
Европа17:26
Ювентус возобновил интерес к экс-лидеру Интера
Европа17:09
Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано
Формула 116:00
Стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин
Европа15:33
Звезда Реала покинул поле в слезах
Европа15:10
Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб
Биатлон14:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK