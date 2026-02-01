Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано

В воскресенье, 1 февраля, Реал принимал дома Райо Вальекано.

Уже на старте поединка хозяева потеряли Джуда Беллингема, но вышедший все то него Диас спустя пару минут ассистировал Винисиусу. Бразилец строил прорыв и отправил мяч точно в девятку.

До конца тайма Райо удалось сдерживать соперника, на старте второй половины игры де Фрутос сравнял счёт.

Гости, воодушевлённые голом, стали ещё активней играть, не позволяя Реалу доминировать на поле. Тем не менее "сливочным" удавалось прорываться сквозь защиту соперника.

Однако их лучшие попытки принял на себя створ ворот. В конце матча футболисты Райо остались вдесятером, но все равно сумели продержаться до последних минут матча.

На 90+8 минуте арбитр назначил пенальти в ворота Райо, и Килиан Мбаппе принес победу мадридцев, оформив 11-метровый.

Реал - Райо Вальекано 2:1

Голы: Винисиус, 15, Мбаппе (пенальти ), 90+10 - де Фрутос, 49

