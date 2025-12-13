iSport.ua
Русский Українська
Футбол

МЮ нацелился на хавбека новичка АПЛ

Дебютант чемпионата стал альтернативой звезде.
Сегодня, 10:58       Автор: Антон Федорцив
Ноа Садики / Getty Images
Ноа Садики / Getty Images

Полузащитник английского Сандерленда Ноа Садики попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" готовы сделать африканца основной целью следующим летом, утверждает инсайдер Саша Тавольери в X.

МЮ сосредоточится на подписании хавбека в случае неудачи с трансфером звезды Брайтона Карлоса Балеба. Конкуренцию в гонке за Садики может составить лондонский Челси. "Синие" недавно интересовались ценой конголезца.

В нынешнем сезоне Садики сыграл 15 матчей в Премьер-лиге. Контракт с "черными котами" рассчитан до лета 2030 года. Сандерленд полгода назад отдал за него 17 млн евро.

К слову, защитник мюнхенской Баварии Дайо Упамекано заинтересовал дуэт грандов чемпионата Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд манчестер юнайтед Ноа Садики

Статьи по теме

Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы
Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон
Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом
МЮ сделал предложение по вундеркинду из Греции МЮ сделал предложение по вундеркинду из Греции

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Европа12:56
Феерия Цыганкова. Дубль и лучшая оценка в матче Ла Лиги
Европа12:55
Боруссия Д повесила ценник на звезду команды
Европа12:21
Барселона рассматривает вариант с юным форвардом на замену Левандовски
Другие страны12:17
Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Бразилии
Футзал11:54
Экстра-лига по футзалу: Сокол будет противостоять Авалону, Любарт примет ХИТ, Ураган встретится с Киевом
Европа11:36
Реал закрыл соглашение по Эндрику
Украина11:15
УПЛ: Кривбасс примет Колос, Заря будет гостить у ЛНЗ, Полесье встретится с Карпатами
Европа10:58
МЮ нацелился на хавбека новичка АПЛ
НХЛ10:29
Эдмонтон и Питтсбург обменялись вратарями
Европа09:53
Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK