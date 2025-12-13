МЮ нацелился на хавбека новичка АПЛ

Полузащитник английского Сандерленда Ноа Садики попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" готовы сделать африканца основной целью следующим летом, утверждает инсайдер Саша Тавольери в X.

МЮ сосредоточится на подписании хавбека в случае неудачи с трансфером звезды Брайтона Карлоса Балеба. Конкуренцию в гонке за Садики может составить лондонский Челси. "Синие" недавно интересовались ценой конголезца.

В нынешнем сезоне Садики сыграл 15 матчей в Премьер-лиге. Контракт с "черными котами" рассчитан до лета 2030 года. Сандерленд полгода назад отдал за него 17 млн евро.

К слову, защитник мюнхенской Баварии Дайо Упамекано заинтересовал дуэт грандов чемпионата Англии.

