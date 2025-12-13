Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Бразилии

Европеец во второй раз уехал за океан.

Португалец Луиш Каштру был недолго был без работы после отставки из эмиратского Аль-Васля. Он возглавил бразильский Гремио, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт на 2 года. Каштру заменил в должности Мано Менезеса. Под руководством последнего "мушкетеры" финишировали на 9-й строчке в Серии A.

В новой должности португальский специалист дебютирует в Лиге Гаушу в январе. Каштру раньше уже работал в Бразилии. В 2022-2023 годах он тренировал Ботафого и выиграл Кубок Рио.

К слову, недавно Интер Майами выкупил контракт хавбека сборной Аргентины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!