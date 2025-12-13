Барселона рассматривает вариант с юным форвардом на замену Левандовски

Барселона нашла нового центрального нападающего на замену 37-летнему Роберту Левандовски.

По данным Diario SPORT, каталонцы планируют подписать 17-летнего египтянина Хамзу Абделькарима, который сейчас выступает за Аль-Ахли.

Интерес со стороны Барселоны вызвало яркое выступление Абделькарима на чемпионате мира U-17, где он забил два гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах.

В текущем сезоне египетской лиги форвард провёл два матча без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 100 тысяч евро.

К слову, защитник Баварии также заинтересовал английские гранды.

