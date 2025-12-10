Ямаль побил достижение Мбаппе в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 9 декабря, Барселона в рамках Лиги чемпионов обыграла Айнтрахт со счетом 2:1.

Вингер Ламин Ямаль и защитник Жюль Кунде установили новые достижения в ЛЧ.

Ямаль смог превзойти результат Килиана Мбаппе, отдав голевую передачу на Кунде в матче против немецкой команды. Для Ямаля это стала 14-я результативная передача в Лиге чемпионов среди игроков в возрасте до 18 лет, в то время как у Мбаппе было 13.

Жюль Кунде, в свою очередь, стал первым игроком в истории Барселоны, которому дважды удалось забить головой в одном матче Лиги чемпионов.

Ранее Ханси Флик подвел итоги матча 6-го тура.

