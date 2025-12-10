iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Макдэвид покорил новый очковый рубеж

Лидер Ойлерз оформил дубль.
Сегодня, 12:38       Автор: Антон Федорцив
Коннор Макдэвид / Getty Images
Коннор Макдэвид / Getty Images

Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид забросил две шайбы в противостоянии с Баффало (3:4 ОТ). Канадец набрал 600 очков в домашних поединках, сообщает официальный сайт НХЛ.

Звезда "нефтяников" потратил на достижение рубежа 367 матчей. Макдэвид по этому показателю уступил только признанным легендам лиги. Быстрее 600 пунктов набрали Уэйн Грецки (240 поединков), Марио Лемье (283) и Майк Босси (348).

В нынешнем сезоне Макдэвид набрал 44 очка. В свой актив он записал 16 шайб и 28 результативных передач (30 матчей). Лидер Ойлерз идет вторым в списке бомбардиров этой кампании.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид

Статьи по теме

НХЛ: Эдмонтон не устоял перед Далласом НХЛ: Эдмонтон не устоял перед Далласом
Звезда Эдмонтона поднялся в списке ассистентов клуба всех времен Звезда Эдмонтона поднялся в списке ассистентов клуба всех времен
НХЛ: Эдмонтон уступил Вашингтону, Анахайм одержал победу над Бостоном НХЛ: Эдмонтон уступил Вашингтону, Анахайм одержал победу над Бостоном
НХЛ: Флорида уступила Тампе, Нью-Джерси по буллитам обыграл Вашингтон, победы Эдмонтона, Бостона и Вегаса НХЛ: Флорида уступила Тампе, Нью-Джерси по буллитам обыграл Вашингтон, победы Эдмонтона, Бостона и Вегаса

Видео

ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
просмотров

Последние новости

Биатлон14:29
Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом
НБА14:10
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
Другие страны14:01
Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт
Европа13:49
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
Украина13:28
Полесье договорилось о трансфере лидера ЧФР
Теннис13:15
Костюк и Ястремская выбрали турнир для старта сезона
Лига Чемпионов12:46
Ямаль побил достижение Мбаппе в матче Лиги чемпионов
НХЛ12:38
Макдэвид покорил новый очковый рубеж
Лига Чемпионов12:14
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
НБА12:12
Мэджик побеждает Хит благодаря феноменальной игре Бэйна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK