Макдэвид покорил новый очковый рубеж

Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид забросил две шайбы в противостоянии с Баффало (3:4 ОТ). Канадец набрал 600 очков в домашних поединках, сообщает официальный сайт НХЛ.

Звезда "нефтяников" потратил на достижение рубежа 367 матчей. Макдэвид по этому показателю уступил только признанным легендам лиги. Быстрее 600 пунктов набрали Уэйн Грецки (240 поединков), Марио Лемье (283) и Майк Босси (348).

В нынешнем сезоне Макдэвид набрал 44 очка. В свой актив он записал 16 шайб и 28 результативных передач (30 матчей). Лидер Ойлерз идет вторым в списке бомбардиров этой кампании.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

