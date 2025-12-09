iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона вырвала победу над Айнтрахтом

Дубль оформил неочевидный герой.
Вчера, 23:58       Автор: Антон Федорцив
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

"Блаугранас" в дебюте выглядели острее. В частности, голкипер вытащил из девятки дальний удар Мартина. Тем не менее, франкфуртцы выдержали стартовое давление хозяев.

Более того, Айнтрахт пытался отвечать на выпады Барсы. Один из таких эпизодов позволил выйти вперед на экваторе первого тайма. Это Кнауфф получил передачу на входе в штрафную и пробил мимо Гарсии.

Пропущенный мяч вывел каталонцев из равновесия. До перерыва Барселона обошлась без моментов. Зато "орлы" могли удвоить преимущество. Но Скири в касание пробил выше перекладины, а Шаиби не переиграл кипера издалека.

Но на старте второй половины Барса перевернула матч за 3 минуты. Дважды в объятиях партнеров оказался Кунде. Сначала он головой замкнул навес Рэшфорда, а затем забил со второго этажа после розыгрыша углового.

Барселона имела возможность развить успех, но и дубля защитника хватило для победы. Теперь в активе команды Ханси Флика 10 очков. Тем временем у Айнтрахта осталось всего 4 пункта.

Статистика матча Барселона – Айнтрахт 6-го тура Лиги чемпионов

Барселона – Айнтрахт – 2:1
Голы: Кунде, 50, 53 – Кнауфф, 21

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 0.78
Владение мячом: 75 % - 25 %
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 5 - 0
Фолы: 10 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона айнтрахт

Статьи по теме

Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины
Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..." Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Тренер Комо готов возглавить Барселону Тренер Комо готов возглавить Барселону
Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Аталанта переиграла Челси, Атлетико дожал ПСВ, Тоттенхэм разгромил Славию
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:25
Лига чемпионов: Аталанта переиграла Челси, Атлетико дожал ПСВ, Тоттенхэм разгромил Славию
Лига Чемпионов00:10
Ливерпуль минимально одолел Интер
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Барселона вырвала победу над Айнтрахтом
Лига Чемпионов23:00
Вундеркинд Баварии переписал историю Лиги чемпионов
Теннис22:17
Сенсационные кузены сыграют дуэтом на Australian Open
Лига Чемпионов21:40
Бавария одержала волевую победу над Спортингом
Другие страны20:58
Салах получил первые варианты трансфера из Ливерпуля
Формула 120:10
Ферстаппен сохранит многолетнего ассистента на сезон-2026
Украина19:47
Кривбасс не может договориться о трансфере лидера команды
Европа19:26
Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK