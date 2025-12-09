Барселона вырвала победу над Айнтрахтом

"Блаугранас" в дебюте выглядели острее. В частности, голкипер вытащил из девятки дальний удар Мартина. Тем не менее, франкфуртцы выдержали стартовое давление хозяев.

Более того, Айнтрахт пытался отвечать на выпады Барсы. Один из таких эпизодов позволил выйти вперед на экваторе первого тайма. Это Кнауфф получил передачу на входе в штрафную и пробил мимо Гарсии.

Пропущенный мяч вывел каталонцев из равновесия. До перерыва Барселона обошлась без моментов. Зато "орлы" могли удвоить преимущество. Но Скири в касание пробил выше перекладины, а Шаиби не переиграл кипера издалека.

Но на старте второй половины Барса перевернула матч за 3 минуты. Дважды в объятиях партнеров оказался Кунде. Сначала он головой замкнул навес Рэшфорда, а затем забил со второго этажа после розыгрыша углового.

Барселона имела возможность развить успех, но и дубля защитника хватило для победы. Теперь в активе команды Ханси Флика 10 очков. Тем временем у Айнтрахта осталось всего 4 пункта.

Статистика матча Барселона – Айнтрахт 6-го тура Лиги чемпионов

Барселона – Айнтрахт – 2:1

Голы: Кунде, 50, 53 – Кнауфф, 21

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 0.78

Владение мячом: 75 % - 25 %

Удары: 19 - 6

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 5 - 0

Фолы: 10 - 11

