Скапинцев приложился к победе Хапоэля в Еврокубке

Украинец провел хороший матч.
Сегодня, 00:56       Автор: Антон Федорцив
Дмитрий Скапинцев (крайний слева) / Euroleague Basketball
Дмитрий Скапинцев (крайний слева) / Euroleague Basketball

Иерусалимский Хапоэль обыграл немецкий Гамбург в 10-м туре группового этапа баскетбольного Еврокубка (86:76). Триумф "рабочих" обеспечил и Дмитрий Скапинцев.

Центровой начал поединок на скамейке запасных. Украинский баскетболист провел на площадке 22 минуты. За это время он набрал 8 очков и сделал 12 подборов.

Скапинцев реализовал четыре из пяти двухочковых попыток. Также он допустил четыре потери. Результат украинца по статистическому показателю "плюс-минус" положителен (+18).

Тем временем БК Ровно снялся с Кубка Украины из-за финансовых проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хапоэль Дмитрий Скапинцев

