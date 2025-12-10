Скапинцев приложился к победе Хапоэля в Еврокубке

Иерусалимский Хапоэль обыграл немецкий Гамбург в 10-м туре группового этапа баскетбольного Еврокубка (86:76). Триумф "рабочих" обеспечил и Дмитрий Скапинцев.

Центровой начал поединок на скамейке запасных. Украинский баскетболист провел на площадке 22 минуты. За это время он набрал 8 очков и сделал 12 подборов.

Скапинцев реализовал четыре из пяти двухочковых попыток. Также он допустил четыре потери. Результат украинца по статистическому показателю "плюс-минус" положителен (+18).

Тем временем БК Ровно снялся с Кубка Украины из-за финансовых проблем.

