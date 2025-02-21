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Баскетбол

Скапинцев провел самый результативный матч сезона в G-Лиге

Баскетболист помог своей команде победить.
Сегодня, 11:58
Дмитро Скапинцев / Рип Сити
Дмитро Скапинцев / Рип Сити

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев продолжает выступать в американской G-Лиге за Рип Сити Ремикс – фарм-клуб Портленда.

В очередном матче, где им противостояли Саус Бэй Лейкерс, Скапинцев смог показать самый лучший результат сезона в плане набранных очков. На счету игрока 17 баллов (5 из 8 точных бросков с игры, среди них 1 из 2 трехочковых, а также 3 из 3  штрафные).

Также Дмитрий собрал 7 подборов, отдал один ассист и дважды перехватывал мячи. Стоит отметить, что за 32 минуты, проведенные на площадке, Скапинцев также получил шесть фолов.

Это уже четвертый матч подряд Дмитрия, в котором он набрал 10+ очков, хотя до этого у него был только один такой поединок из 13 сыгранных.

Напомним, что Скапинцев перебрался в Рип Сити Ремикс только в январе этого года, ранее он выступал за фарм-клуб Нью-Йорка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Скапинцев g-ліга

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