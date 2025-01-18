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Баскетбол

Скапинцев сменил прописку в G-Лиге НБА

Центровой сборной Украины перебрался на Запад США.
Сегодня, 20:23
Дмитрий Скапинцев / Getty Images
Дмитрий Скапинцев / Getty Images

26-летний украинец покинул ряды Мэн Селтикс. Теперь он будет защищать цвета Рип-Сити Ремикс из Портленда, сообщает официальный сайт клуба.

Скапинцев попал в фарм-клуб местной команды НБА Трэйл Блэйзерс. Ремикс будут третьим центровым центром в G-Лиге. Ранее он также защищал цвета Уэстчестер Никс.

Сезон 2024/25 Скапинцев начал в рядах Бостона. Чемпионы НБА взяли его на негарантированный контракт, а после Летней лиги отчислили. Украинец провел несколько месяцев за Мэн Селтикс. Средние цифры центрового – 7,0 очков, 7,0 подборов, 1,8 передачи, 1,6 блок-шота за 20 минут на паркете.

К слову, украинец Михайлюк набрал 16 очков за Юту в поражении от Нового Орлеана.

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