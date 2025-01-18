НБА: Михайлюк набрал 16 очков, но Юта проиграла, победы Далласа и Денвера

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 18 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк отыграл поединок против Нового Орлеана (123:136). На счету украинца 16 очков, пять подборов, две передачи за 28 минут.

Результаты матчей НБА за 17 января

Бостон – Орландо 121:94 (35:28, 31:26, 30:22, 25:18)

Бостон: Тейтум (30), Порзингис (23), Браун (20 + 6 передач), Уайт (12), Холидэй (9) – старт; Хаузер (8), Кета (7), Хорфорд (6), Притчард (4), Корнет (2), Шайерман (0), Спрингер (0), Уолш (0).

Орландо: Энтони (23 + 7 подборов), Банкеро (21), Картер (15 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (5), да Силва (5) – старт; Блэк (13), Куин (9), Айзек (3), Хьюстан (2), Джозеф (0).

Нью-Йорк – Миннесота 99:116 (21:28, 38:35, 19:18, 21:35)

Нью-Йорк: Брансон (26), Ануноби (18 + 10 подборов), Бриджес (15), Харт (12 + 9 подборов), Симс (0) – старт; Пэйн (18), Ачиува (6 + 9 подборов), Макбрайд (4), Хукпорти (0), Дадье (0), Колек (0).

Миннесота: Эдвардс (36 + 13 подборов + 7 передач + 6 потерь), Конли (13), Гобер (11), Макдэниэлс (10 + 8 подборов), Рэндл (8 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Рид (23 + 8 подборов), Диллингэм (9), Александер-Уокер (6), Кларк (0), Майнотт (0), Гарза (0).

Новый Орлеан – Юта 136:123 (42:22, 19:30, 35:28, 40:43)

Новый Орлеан: Макколлум (26), Уильямсон (24 + 14 подборов + 6 передач), Мерфи (19), Тайс (18 + 8 подборов), Мюррэй (8 + 6 передач) – старт; Альварадо (19 + 6 передач), Хоукинс (11), Робинсон-Эрл (8 + 7 подборов), Грин (3), Кэйн (0), Маткович (0).

Юта: Джордж (26), Секстон (24), Юбэнкс (17 + 7 подборов + 4 блок-шота), Михайлюк (16), Уильямс (0) – старт; Сенсабо (15), Коллиер (8 + 7 подборов + 11 передач), Тшибве (8), Филиповски (4), Миллс (4), Харклесс (1).

Милуоки – Торонто 130:112 (37:22, 35:35, 35:34, 23:21)

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 13 подборов + 6 потерь), Лиллард (26 + 8 передач), Б. Лопес (9 + 7 подборов), Принс (9), Роллинз (7) – старт; Портис (15), Миддлтон (13), Трент (10), Грин (6), Ливингстон (0), Роббинс (0), Умуде (0).

Торонто: Барретт (21 + 10 передач), Дик (13), Пелтль (12 + 10 подборов), Митчелл (10), Барнс (10 + 8 подборов + 10 передач) – старт; Б. Браун (17), Олиник (15), Буше (6), Мобо (4), Темпл (2), Шэд (2), Бэттл (0).

Чикаго – Шарлотт 123:125 (29:36, 42:37, 32:25, 20:27)

Чикаго: Вучевич (40 + 13 подборов), Лавин (19 + 8 передач), Уайт (18 + 8 передач), Гидди (6), Уильямс (5) – старт; Досунму (9), Смит (6), Филлипс (6), Терри (6), Болл (6), Бузелис (2).

Шарлотт: Болл (26 + 9 передач), Бриджес (21), Уильямс (19 + 19 подборов), Смит (15), Грин (8) – старт; Сет Карри (15), Мицич (9), Коди Мартин (7), Салон (3), Диабате (2).

Майами – Денвер 113:133 (24:30, 31:37, 31:31, 27:35)

Майами: Хирро (22), Батлер (18), Адебайо (16 + 11 подборов), Д. Робинсон (8 + 7 передач), Хайсмит (2) – старт; Йович (16), Розир (13 + 7 подборов), Уэйр (9 + 7 подборов), Хакес (9), Джонсон (0), Ларссон (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (30 + 7 подборов + 8 передач), Йокич (24 + 12 подборов + 10 передач), Портер (14 + 9 подборов), К. Браун (12), Уэстбрук (11 + 7 передач) – старт; Гордон (16), Стротер (14), Джордан (6), Уотсон (3), Тайсон (3), Пикетт (0), Ннаджи (0), Холл (0).

Даллас – Оклахома-Сити 106:98 (22:26, 41:17, 14:33, 29:22)

Даллас: Ирвинг (25), Динуидди (16), Вашингтон (16 + 7 подборов), Гэффорд (8 + 5 потерь), Томпсон (6) – старт; Маршалл (14 + 10 подборов), Клебер (7), Проспер (7), Граймс (5), Пауэлл (2), Харди (0).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (19 + 6 передач + 6 потерь), Дорт (18), Уиггинс (12), Джейлин Уильямс (12 + 10 подборов), Уоллес (10) – старт; Дженг (8), Джо (7), Карузо (6), Карлсон (3), К. Уильямс (3), Флэглер (0).

Лейкерс – Бруклин 102:101 (24:23, 27:22, 21:23, 30:33)

Лейкерс: Ривз (38), Джеймс (29 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Хатимура (10), Кристи (7), Хэйс (6 + 9 подборов) – старт; Винсент (10), Кнехт (2), Джемисон (0), Милтон (0).

Бруклин: З. Уильямс (15), Джонсон (13), Клауни (11), Клэкстон (7 + 8 подборов), Симмонс (6 + 7 передач) – старт; Расселл (19 + 8 передач), Эвбуомван (15), Уилсон (11), Мартин (3), Шарп (1).

Сан-Антонио – Мемфис 112:140 (29:27, 35:35, 22:40, 26:38)

Сан-Антонио: Васселл (21), Касл (20), Вембаньяма (19 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Барнс (13 + 6 передач), Пол (6 + 6 передач) – старт; Бэсси (12 + 9 подборов), К. Джонсон (8), Шэмпени (4), Мамукелашвили (4), Коллинз (3), Джонс (2), Уэсли (0), Брэнэм (0).

Мемфис: Бэйн (22 + 14 передач), Уэллс (22), Джарен Джексон (19), Кеннард (17), Иди (4) – старт; Альдама (29 + 8 подборов), Кларк (12), Пиппен (7), Ларэвиа (4 + 8 подборов), Хафф (4), Кончар (0), Кавамура (0).

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