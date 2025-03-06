Скапинцев впервые в сезоне набрал 20 очков в G-Лиге

В очередном поединке регулярного чемпионата Лиги Развития баскетбола в США Рип Сити Дмитрия Скапинцева обыграл Мексико Сити (124:110).

Сам украинский баскетболист провел на паркете 28 минут и сумел набрать 20 очков, реализовав 8 из 12 бросков с игры и еще 4 из 4 со штрафной линии

Также на счету Скапинцева шесть подборов (по три в атаке и защите), а также очень хорошие показатели по ассистам (5), перехватам (2) и блок-шотам (3).

Рип Сити занимает девятое место в конференции имея показатели в 12 побед и 12 поражений в регулярке. На ISPORT доступны результаты матчей игрового дня в НБА.

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