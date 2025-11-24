Лень и Скапинцев проигнорировали вызов в сборную Украины
Центровые не приедут в национальную команду.
Федерация баскетбола Украины сообщила состав национальной сборной на матчи отбора к чемпионату мира 2027 года.
В сборную не приедут центровые Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев несмотря на то, что оба игрока больше не выступают в Северной Америке, а перебрались в Европу.
"К сожалению, проигнорировали вызовы в состав сборной Украины центровые Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень", - говорится в сообщении ФБУ.
Из-за травм национальной команде также в предстоящих матчах не помогут защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон.
Состав национальной команды
- Михаил Бублик,
- Егор Сушкин,
- Иван Ткаченко,
- Александр Липовой,
- Вячеслав Бобров,
- Ростислав Новицкий,
- Максим Кличко,
- Андрей Войналович,
- Артем Пустовой,
- Илья Тыртышник,
- Артем Ковалев,
- Александр Ковляр.
Украина проведет два поединка, против сборной Грузии (27 ноября) и против сборной Дании (30 ноября).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!