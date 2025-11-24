Лень и Скапинцев проигнорировали вызов в сборную Украины

Центровые не приедут в национальную команду.

Федерация баскетбола Украины сообщила состав национальной сборной на матчи отбора к чемпионату мира 2027 года.

В сборную не приедут центровые Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев несмотря на то, что оба игрока больше не выступают в Северной Америке, а перебрались в Европу.

"К сожалению, проигнорировали вызовы в состав сборной Украины центровые Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень", - говорится в сообщении ФБУ.

Из-за травм национальной команде также в предстоящих матчах не помогут защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон.

Состав национальной команды

Михаил Бублик,

Егор Сушкин,

Иван Ткаченко,

Александр Липовой,

Вячеслав Бобров,

Ростислав Новицкий,

Максим Кличко,

Андрей Войналович,

Артем Пустовой,

Илья Тыртышник,

Артем Ковалев,

Александр Ковляр.

Украина проведет два поединка, против сборной Грузии (27 ноября) и против сборной Дании (30 ноября).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!