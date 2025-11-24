iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лень и Скапинцев проигнорировали вызов в сборную Украины

Центровые не приедут в национальную команду.
Вчера, 11:39       Автор: Василий Войтюк
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Федерация баскетбола Украины сообщила состав национальной сборной на матчи отбора к чемпионату мира 2027 года.

В сборную не приедут центровые Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев несмотря на то, что оба игрока больше не выступают в Северной Америке, а перебрались в Европу.

"К сожалению, проигнорировали вызовы в состав сборной Украины центровые Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень", - говорится в сообщении ФБУ.

Из-за травм национальной команде также в предстоящих матчах не помогут защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон.

Состав национальной команды

  • Михаил Бублик,
  • Егор Сушкин,
  • Иван Ткаченко,
  • Александр Липовой,
  • Вячеслав Бобров,
  • Ростислав Новицкий,
  • Максим Кличко,
  • Андрей Войналович,
  • Артем Пустовой,
  • Илья Тыртышник,
  • Артем Ковалев,
  • Александр Ковляр.

Украина проведет два поединка, против сборной Грузии (27 ноября) и против сборной Дании (30 ноября).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Лень Дмитрий Скапинцев

Статьи по теме

Лень оказался в лазарете Реала Лень оказался в лазарете Реала
Лень вместе с Реалом уступил Валенсии. Сколько очков набрал украинец? Лень вместе с Реалом уступил Валенсии. Сколько очков набрал украинец?
Лень стал самым результативным игроком Реала в матче с Ховентудом Лень стал самым результативным игроком Реала в матче с Ховентудом
Лень дебютировал за Реал в победном Эль Класико Лень дебютировал за Реал в победном Эль Класико

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
Европа12:08
Ливерпуль вступил в переговоры по звезде середняка АПЛ
Украина11:36
Легенда Суперлиги нашел новое занятие
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK