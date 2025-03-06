НБА: Оклахома обыграла Мемфис, Денвер и Кливленд тоже одолели оппонентов
Очередной игровой день регулярного чемпионата НБА завершился. Большинство фаворитов одержали победы в своих матчах.
Бостон без Тэйтума сумел найти других героев - Вайт и Причард набрали по 40+ очков, Шай переиграла Джа Моранта в битве Оклахомы и Мемфиса, а Джеймс Харден набрал 50 очков и обыграл Детройт.
Шарлотт – Миннесота 110:125 (28:39, 30:26, 25:32, 27:28)
Шарлотт: Болл (28 + 10 подборов + 6 передач), Бриджес (23 + 9 подборов), Уильямс (12 + 8 подборов), Смит (11), Джеффрис (6) – старт; Сет Карри (14 + 7 подборов), Диабате (6), Baugh (4), Салон (4 + 7 подборов), Нуркич (2).
Миннесота: Эдвардс (29 + 6 передач), Макдэниэлс (29 + 10 подборов), Рэндл (25 + 10 подборов + 9 передач), Дивинченцо (16), Рид (13 + 10 подборов) – старт; Шэннон (4), Кларк (3), Александер-Уокер (3), Диллингэм (3).
Вашингтон – Юта 125:122 (32:32, 30:23, 34:36, 29:31)
Вашингтон: Джордж (23 + 7 подборов), Сарр (21), Миддлтон (14 + 6 передач), Кэррингтон (12 + 9 передач), Кулибали (11) – старт; Шэмпени (17), Смарт (13), Вукчевич (8 + 7 подборов), Кисперт (6).
Юта: Джузэнг (27 + 7 подборов), Филиповски (23 + 13 подборов), Коллиер (19 + 6 передач), Сенсабо (15), Мартин (5) – старт; Уильямс (12), Михайлюк (11 + 6 передач), Тшибве (6 + 13 подборов), Поттер (4).
Кливленд – Майами 112:107 (36:32, 27:27, 23:23, 26:25)
Кливленд: Митчелл (26 + 7 подборов + 5 потерь), Э. Мобли (16 + 13 подборов), Гарлэнд (15 + 10 передач), Струс (11), Аллен (4 + 8 подборов) – старт; Хантер (16), Джером (12), Окоро (7), Меррилл (3), Уэйд (2).
Майами: Адебайо (34 + 12 подборов), Розир (12), Лав (10), Митчелл (9 + 7 передач), Беркс (5) – старт; Д. Робинсон (14), Хайсмит (13), Андерсон (7 + 11 подборов + 7 передач), Ларссон (3).
Бостон – Портленд 128:118 (31:26, 35:29, 36:27, 26:36)
Бостон: Уайт (41), Браун (18 + 8 подборов + 8 передач), Хорфорд (12 + 9 подборов), Хаузер (5), Корнет (2) – старт; Притчард (43 + 10 подборов), Кета (4), Уолш (3), Дэвисон (0), Питерсон (0).
Портленд: Саймонс (30 + 6 передач), Шарп (25), Авдия (12), Камара (12), Клинган (2 + 7 подборов) – старт; Уокер (22), Хендерсон (13), Мюррэй (2), Рит (0), Бэнтон (0).
Милуоки – Даллас 137:107 (43:30, 29:23, 34:26, 31:28)
Милуоки: Лиллард (34), Я. Адетокумбо (32 + 15 подборов), Кузма (17), Принс (3), Б. Лопес (2) – старт; Грин (18), Симс (10 + 7 подборов), Портер (10 + 11 подборов + 14 передач), Джексон (8), Буей (2), Ливингстон (1), Умуде (0), Смит (0).
Даллас: Томпсон (28), Маршалл (22 + 10 подборов), Кристи (13), Динуидди (8 + 6 передач), Пауэлл (6) – старт; Уильямс (14 + 7 передач), Проспер (9), Эдвардс (7).
Денвер – Сакраменто 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17)
Денвер: Уэстбрук (25), Дж. Мюррэй (24 + 8 передач), Йокич (22 + 15 подборов + 6 передач + 7 потерь), К. Браун (15 + 7 передач), Портер (13 + 12 подборов) – старт; Ннаджи (10), Пикетт (5), Уотсон (2).
Сакраменто: Дерозан (35), Лавин (20 + 6 передач), Валанчюнас (19 + 13 подборов + 6 передач), Эллис (11 + 7 подборов), Мюррэй (6) – старт; Ларэвиа (15), Лайлс (4), Макдермотт (0), Фульц (0).
Мемфис – Оклахома-Сити 103:120 (28:30, 27:31, 23:30, 25:29)
Мемфис: Морэнт (24 + 6 передач + 5 потерь), Бэйн (15), В. Уильямс (12), Иди (6 + 9 подборов), Уэллс (3) – старт; Пиппен (15), Кларк (13 + 11 подборов), Джексон (6), Бэгли (3), Спенсер (2), Стивенс (2), Кеннард (2), Хафф (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (41 + 8 передач), Джейлен Уильямс (20 + 9 передач), Хартенштайн (10 + 15 подборов), Уоллес (4), Дорт (3) – старт; Уиггинс (16), Джейлин Уильямс (13), Джо (8), Дженг (5), Флэглер (0), К. Уильямс (0).
Клипперс – Детройт 123:115 (32:26, 25:31, 34:32, 32:26)
Клипперс: Харден (50 + 5 потерь), Богданович (23), Зубац (22 + 11 подборов), Данн (8 + 6 передач), Батюм (5) – старт; Коффи (7), Браун (4), Миллер (2), Юбэнкс (2).
Детройт: Каннингем (37 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Бизли (14), Томпсон (10), Дюрен (7), Хардуэй (7) – старт; Шредер (21 + 7 передач), Стюарт (10), Холланд (7), Фонтеккьо (2).
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