Михайлюк провел еще один матч с ужасающей реализацией

Украинец набрал более 10 очок, но при этом совершил слишком много бросков.

В рамках очередного игрового дня в Национальной баскетбольной Асоциаци Юта Джазз с украинцем Святославом Михайлюком встречалась с худшей командой Лиги - Вашингтон Визардс.

Михайлюк вышел на паркет со скамейки запасных и ему отвели более 18 минут игрового времени. За это время украинский свингмен сумел выполнить целых 15 бросков (только один его партнер сделал больше), из которых забросил только 4.

На счету Михайлюка три точных трехочковых и один лей-ап. При этом, Святослав смазал пять дальних бросков, два из которых были открытыми.

Но вот дела поближе были ужасными. Целых три попытки забросить из-под кольца были заблокированы соперникам, а еще три Михайлюк просто смазал. Тем не менее, стоит отметить отличную игру Святослава в розыгрыше.

Итоговая статистика игрока: 11 очков (4 из 15 с игры), 1 подбор, 6 асистов, 1 потеря и 1 нарушение правил. Напомним, что в прошлом матче Юты Михайлюк набрал восемь баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!