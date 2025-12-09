Салах получил первые варианты трансфера из Ливерпуля

Египтянина ждут на Ближнем Востоке и в США.

Нападающий английского Ливерпуля Мохамед Салах попал в сферу интересов ряда клубов. Бомбардир "красных" может перебраться за океан или в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

Интерес к звезде проявляют американские Сан-Диего и Чикаго Файр. Преимущество калифорнийцев – владелец – египетско-британский миллиардер Мохамед Мансур. В пользу команды из Иллинойса сыграет длительный интерес к Салаху.

Еще одним претендентом на египтянина стал аравийский Аль-Хиляль. В приглашении нападающего заинтересовано руководство местной Про-лиги. Там Салах должен стать новым лицом турнира после Криштиану Роналду.

Напомним, ранее Мохамед Салах скандально вылетел из состава английского Ливерпуля.

