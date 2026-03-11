Экс-лидер сборной Украины может вернуться в команду

Олег Плотницкий не играл за команду с 2023 года.

Доигровщик Перуджы Олег Плотницкий признал, что может вернуться в сборную Украины.

Напомним, что бывший капитан национальной команды в последний раз выступал за сборную в 2023 году. Через год он стал одним из тех, кто не присоединился к команде, а уже в 2025 завершил международную карьеру.

А сейчас Плотницкий заявил, что постоянно общается с тренером сборной Раулем Лосано, и вариант с возвращением в команду не исключен.

Мы связывались, общались с тренером все время, кроме первого года, кроме первой Золотой Евролиги, когда они тогда выиграли. Не помню, поздравлял ли я или нет – не буду врать, но потом мы всегда общались с ним, два раза уже разговаривали, все адекватно, нормально. И думаю, есть возможность, что я приеду в сборную в этом году, но у нас еще есть свои организационные вопросы с ним решить.

