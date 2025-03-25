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Звездный легионер завершил выступления за волейбольную сборную Украины

Доигровщик из чемпионата Италии в дальнейшем не будет защищать цвета национальной команды.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Олег Плотницкий / Getty Images
Олег Плотницкий / Getty Images

Волейболист итальянской Перуджи Олег Плотницкий завершил международную карьеру. 27-летний доигровщик объявил о решении в Facebook.

"И вот, после всех этих воспоминаний и достижений, я принял непростое, но взвешенное решение. Моя история как игрока национальной сборной Украины пришла к завершению.

Для меня пора двигаться дальше – другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верен этой игре. И, кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся – вопрос только, в каком из возможных амплуа", – написал украинец.

Плотницкий окончательно покинул национальную команду на фоне длительного конфликта с Федерацией волейбола Украины. Руководитель организации недавно анонсировал возвращение легионера в сборную после годовой паузы. Впрочем, сам волейболист эту информацию опроверг.

В рядах национальной команды Плотницкий выступал с 2017 года. Он завоевал две серебряные награды Золотой Евролиги с "сине-желтыми" (2021, 2023), а также выиграл с национальной командой "бронзу" Кубка вызова-2023.

К слову, ранее баскетбольная сборная Украины получила соперников в пре-квалификации к ЧМ-2027.

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