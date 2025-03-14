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Баскетбол

Баскетбольная сборная Украины получила соперников в пре-квалификации к ЧМ-2027

Подопечные Айнарса Багатскиса встретятся с двумя сборными в предварительном раунде отбора.
Сегодня, 17:45
Сборная Украины / FIBA
Сборная Украины / FIBA

Сборная Украины узнала оппонентов в пре-квалификации к чемпионату мира 2027 по баскетболу. "Сине-желтые" попали в группу A, сообщает официальный сайт ФБУ.

Там соперниками украинских баскетболистов будут сборные Словакии и Швейцарии. Все команды сыграют по два поединка дома и на выезде. Пре-квалификация запланирована на август этого года.

В следующий раунд отбора выйдут две лучшие команды группы. Сборная Украины только однажды пробилась в финальный турнир чемпионатов мира. На Мундиале-2014 "сине-желтые" не вышли в плей-офф по дополнительным показателям.

Календарь матчей в группе A:

  • 2.08 Словакия - Швейцария
  • 6.08 Швейцария - Украина
  • 9.08 Украина - Словакия
  • 13.08 Швейцария - Словакия
  • 16.08 Украина - Швейцария
  • 20.08 Словакия - Украина

К слову, легенда НБА Миллер разнес выступление Леня в составе Лейкерс.

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