Баскетбольная сборная Украины получила соперников в пре-квалификации к ЧМ-2027
Подопечные Айнарса Багатскиса встретятся с двумя сборными в предварительном раунде отбора.
Сборная Украины узнала оппонентов в пре-квалификации к чемпионату мира 2027 по баскетболу. "Сине-желтые" попали в группу A, сообщает официальный сайт ФБУ.
Там соперниками украинских баскетболистов будут сборные Словакии и Швейцарии. Все команды сыграют по два поединка дома и на выезде. Пре-квалификация запланирована на август этого года.
В следующий раунд отбора выйдут две лучшие команды группы. Сборная Украины только однажды пробилась в финальный турнир чемпионатов мира. На Мундиале-2014 "сине-желтые" не вышли в плей-офф по дополнительным показателям.
Календарь матчей в группе A:
- 2.08 Словакия - Швейцария
- 6.08 Швейцария - Украина
- 9.08 Украина - Словакия
- 13.08 Швейцария - Словакия
- 16.08 Украина - Швейцария
- 20.08 Словакия - Украина
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