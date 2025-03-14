"Никого не держит и не набирает очки": член Зала славы раскритиковал украинца в НБА

Олимпийский чемпион Атланты разнес Алексея Леня за невнятное выступление против Милуоки.

31-летний украинец получил на орехи от пятикратного участника Матча всех звезд НБА Реджи Миллера. Король трехочковых раскритиковал центрового Лейкерс Алексея Лёня в прямом эфире.

"Лень никого не держит и не набирает очки, подборы не собирает. Переходи на маленькую пятерку", – заявил Миллер.

Reggie Miller:



“(Alex) Len, he’s not guarding anyone, he’s not scoring, he’s not rebounding. Go small.”



pic.twitter.com/IZD0VKSEph — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 14, 2025

Украинский баскетболист провел на паркете 19 минут. За отведенное время Лень набрал всего 2 очка, сделал 3 подбора и оформил 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" центровой оказался среди худших в составе "озерников" (-15).

В конце концов, Лейкерс потерпели выездное поражение от Милуоки (106:126). Впрочем, в турнирной таблице Западной конференции НБА Лос-Анджелес остался на 4-й строчке.

К слову, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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