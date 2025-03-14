НБА: Лейкерс с Ленем уступили Милуоки, Голден Стэйт обыграл Сакраменто
В ночь на пятницу, 14 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 13 марта
Детройт – Вашингтон 125:129 (31:31, 31:38, 39:27, 24:33)
Детройт: Каннингем (38 + 10 передач), Дюрен (18 + 14 подборов), Харрис (14), Хардуэй (10), Томпсон (10) – старт; Шредер (11), Фонтеккьо (9), Бизли (8), Стюарт (4), Холланд (3).
Вашингтон: Сарр (19 + 4 блок-шота), Пул (17), Шэмпени (17 + 9 подборов), Миддлтон (16 + 7 подборов + 8 передач), Джордж (9) – старт; Кэррингтон (16), Смарт (15 + 7 передач), Кисперт (14), Холмс (6), Гилл (0).
Милуоки – Лейкерс 126:106 (33:29, 38:34, 31:19, 24:24)
Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 12 подборов + 9 передач), Б. Лопес (23 + 4 блок-шота), Лиллард (22 + 10 передач), Принс (7), Кузма (5) – старт; Портер (22), Трент (16), Симс (4 + 11 подборов), Грин (3), Джексон (0), Ливингстон (0), Нэнс (0), Роллинз (0).
Лейкерс: Дончич (45 + 11 подборов + 6 потерь), Ривз (28 + 8 подборов), Винсент (6), Финни-Смит (5), Лень (2) – старт; Кнехт (10), Вандербилт (4), М-ф Моррис (4), Колоко (2), Гудвин (0), Милтон (0).
Украинец Алексей Лень вышел на игру в старте и провел на площадке 19 с половиной минут. За это время он набрал два очка, совершил три подбора и отдал одну передачу при одном фоле и одной потере.
Новый Орлеан – Орландо 93:113 (23:32, 15:36, 27:20, 28:25)
Новый Орлеан: Уильямсон (20 + 8 подборов), Мерфи (17), Макколлум (9), Маткович (8), Б. Браун (0) – старт; Альварадо (12), Робинсон-Эрл (11), Хоукинс (11), Ривс (3), Бамба (2 + 8 подборов), Кэйн (0).
Орландо: Банкеро (34 + 11 подборов), Ф. Вагнер (27), Джозеф (12), Колдуэлл-Поуп (12), Картер (8) – старт; Айзек (8), Блэк (6), Хьюстан (3), да Силва (3), Битадзе (0), Ховард (0), Куин (0).
Чикаго – Бруклин 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18)
Чикаго: Уайт (31 + 7 подборов), Джонс (18 + 6 передач), Хертер (18 + 9 подборов), Вучевич (7), Бузелис (6) – старт; Филлипс (16 + 7 подборов), Уильямс (10), Коллинз (9 + 9 подборов), Терри (1), Хортон-Такер (0).
Бруклин: Томас (24 + 10 передач), Клэкстон (18 + 14 подборов), К. Джонсон (16), З. Уильямс (11), Расселл (4) – старт; Мартин (19), Шарп (7), Уотфорд (7), Уилсон (2), Джонсон (2).
Голден Стэйт – Сакраменто 130:104 (30:18, 31:33, 35:32, 34:21)
Голден Стэйт: Др. Грин (23), Муди (17 + 6 передач), Карри (11), Пост (10), Батлер (6 + 7 передач) – старт; Куминга (18), Хилд (16), Пэйтон II (11), Сантос (10), Луни (6), Спенсер (2), Джексон-Дэвис (0).
Сакраменто: Дерозан (23 + 7 передач), Лавин (14 + 5 потерь), Монк (7 + 6 передач), Мюррэй (6), Валанчюнас (5 + 9 подборов) – старт; Эллис (18), Ларэвиа (13), Лайлс (11), Картер (5), Джонс (2), Кроуфорд (0), Макдермотт (0), Фульц (0).
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