Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Неопределённое будущее команды.
Баскетбольный клуб Ровно снялся с розыгрыша Кубка Украины. Об этом сообщает ФБУ.
Причиной, по которой ровенский клуб покидает турнир, стала непростая финансовая ситуация и технические ограничения, связанные с финансированием команды.
Несмотря на это, Ровно продолжает выступления в Суперлиге - тренерский штаб и игроки полностью сосредоточены на матчах чемпионата.
"Это решение принято с тяжелым сердцем, ведь Кубок всегда был для нас особым турниром, и именно в нем мы стали финалистами прошлого сезона. Та реальность, в которой мы оказались в конце года, чрезвычайно сложна. Непростая финансовая ситуация и технические ограничения, связанные с финансированием клуба, не оставили нам выбора", — приводятся слова клуба.
На данный момент Ровно занимает 7-е место в турнирной таблице Суперлиги.
