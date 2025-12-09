iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины

Неопределённое будущее команды.
Сегодня, 13:02       Автор: Валентина Чорноштан
БК Ровно / fbu.ua
БК Ровно / fbu.ua

Баскетбольный клуб Ровно снялся с розыгрыша Кубка Украины. Об этом сообщает ФБУ.

Причиной, по которой ровенский клуб покидает турнир, стала непростая финансовая ситуация и технические ограничения, связанные с финансированием команды.

Несмотря на это, Ровно продолжает выступления в Суперлиге - тренерский штаб и игроки полностью сосредоточены на матчах чемпионата.

"Это решение принято с тяжелым сердцем, ведь Кубок всегда был для нас особым турниром, и именно в нем мы стали финалистами прошлого сезона. Та реальность, в которой мы оказались в конце года, чрезвычайно сложна. Непростая финансовая ситуация и технические ограничения, связанные с финансированием клуба, не оставили нам выбора", — приводятся слова клуба.

На данный момент Ровно занимает 7-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Ровно

Статьи по теме

Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги
Воспитанник БК Ровно остаётся в команде на третий сезон Воспитанник БК Ровно остаётся в команде на третий сезон
Известно, какие цели ставит перед собой БК Ровно в этом сезоне Известно, какие цели ставит перед собой БК Ровно в этом сезоне
Ровно объявило о продлении сотрудничества с капитаном команды Ровно объявило о продлении сотрудничества с капитаном команды

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:30
Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан
НБА16:28
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема
Лига Чемпионов15:47
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Другие страны15:13
Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи
Европа14:48
Французский защитник может сменить Лондон на Италию
Европа14:16
Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"
Европа13:45
Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо
Лига Чемпионов13:35
Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Украина13:02
Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Формула 112:55
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK