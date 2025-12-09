iSport.ua
Сенсационные кузены сыграют дуэтом на Australian Open

Финалисты Shanghai Masters зажгут в Мельбурне.
Вчера, 22:17       Автор: Антон Федорцив
Валентен Вашеро й Артур Рендеркнек / Getty Images
Валентен Вашеро й Артур Рендеркнек / Getty Images

Монегаск Валентен Вашеро и французский теннисист Артур Рендеркнек совместно начнут новый сезон. Двоюродные братья сыграют в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.

В этом году кузены взорвали тур сенсационным выступлением в Шанхае. На китайской земле они разыграли титул, хотя считались аутсайдерами. Вашеро стал победителем "мастерса" с самым низким рейтингом в истории.

В актуальном рейтинге профессионалов двоюродные братья идут неподалеку. Рендеркнек занимает 27-е место. Вашеро же расположился на 31-й позиции. Australian Open начнется 12 января.

Тем временем Элина Свитолина и еще три украинки попали в список участников первого мэйджора 2026 года.

