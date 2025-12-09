Сенсационные кузены сыграют дуэтом на Australian Open

Монегаск Валентен Вашеро и французский теннисист Артур Рендеркнек совместно начнут новый сезон. Двоюродные братья сыграют в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.

В этом году кузены взорвали тур сенсационным выступлением в Шанхае. На китайской земле они разыграли титул, хотя считались аутсайдерами. Вашеро стал победителем "мастерса" с самым низким рейтингом в истории.

В актуальном рейтинге профессионалов двоюродные братья идут неподалеку. Рендеркнек занимает 27-е место. Вашеро же расположился на 31-й позиции. Australian Open начнется 12 января.

Cousins 🇫🇷 Arthur Rinderknech & 🇲🇨 Val Vacherot will team up at the 2026 #AusOpen to play doubles together.



This will mark the fourth time the former @AggieMTEN teammates & 2025 ATP Shanghai finalists will be partners (2024 & 2025 ATP Monte Carlo + 2017 Tunisia ITF 15K Futures). pic.twitter.com/q4xUKPeLji