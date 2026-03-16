Ришарлисон оформил юбилейное достижение в АПЛ

Присоединился к Фирмино и Жезусу.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Ришарлисон / Getty Images

Форвард Тоттенхэма Ришарлисон в матче против Ливерпуля забил гол, тем самым достиг отметки в 100 результативных действий в рамках АПЛ.

Он стал третьим бразильцем с таким достижением, ранее этого удавалось только Роберто Фирмино (82 гола и 50 ассистов) и Габриэлю Жезусу (78 голов и 40 ассистов).

На данный момент на счету Ришарлисона в чемпионате Англии 73 забитых мяча и 27 результативных передач.

Кроме того, в матче Ливерпуль - Тоттенхэм  были зафиксированы уникальные показатели обеих команд.

