iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Нападающий Арсенала заинтересовал грандов Серии A

На травмированного форварда сохранился спрос.
Сегодня, 17:17       Автор: Антон Федорцив
Габриэл Жезус / Getty Images
Габриэл Жезус / Getty Images

Бразилец Габриэл Жезус получил новые карьерные варианты в Италии. Туринский Ювентус и Милан обратили внимание на форварда, сообщает Sportmediaset.

Лондонский Арсенал готов выслушать предложения по нападающему, который с января не выходил на поле. Жезус будет оставаться в лазарете до нового года. Контракт бразильца с "канонирами" действует до лета 2027-го.

Жезус перебрался на Эмирейтс более трех лет назад. С того времени он провел за Арсенал 96 поединков во всех турнирах (26 мячей, 20 ассистов). Ранее претендентами на форварда называли лондонские Фулхэм и Вест Хэм, а также Борнмут.

Тем временем защитник "канониров" Вильям Салиба объяснил отказ от перехода в мадридский Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ювентус Милан Габриэл Жезус

Статьи по теме

Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом
Милан минимально одолел Рома Довбика Милан минимально одолел Рома Довбика
Ювентус одолел Кремонезе в дебюте Спаллетти Ювентус одолел Кремонезе в дебюте Спаллетти
Арсенал уверенно обыграл Бернли Арсенал уверенно обыграл Бернли

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Формула 119:25
Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все
Украина19:00
Карпаты минимально переиграли ЛНЗ
Европа18:55
Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом
Теннис18:44
Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals
Европа18:20
Ливерпуль попробует выкупить одного из лидеров обороны сборной Германии
Формула 117:58
Легендарная конюшня сменит логотип и название на новый сезон
Европа17:49
Вулверхэмптон, вероятно, вернет назад своего бывшего тренера
Европа17:25
Фиорентина пытается избавиться от главного тренера
Европа17:17
Нападающий Арсенала заинтересовал грандов Серии A
Формула 116:42
Марко раскрыл вклад Ферстаппена в прогресс Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK