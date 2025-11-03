Нападающий Арсенала заинтересовал грандов Серии A

Бразилец Габриэл Жезус получил новые карьерные варианты в Италии. Туринский Ювентус и Милан обратили внимание на форварда, сообщает Sportmediaset.

Лондонский Арсенал готов выслушать предложения по нападающему, который с января не выходил на поле. Жезус будет оставаться в лазарете до нового года. Контракт бразильца с "канонирами" действует до лета 2027-го.

Жезус перебрался на Эмирейтс более трех лет назад. С того времени он провел за Арсенал 96 поединков во всех турнирах (26 мячей, 20 ассистов). Ранее претендентами на форварда называли лондонские Фулхэм и Вест Хэм, а также Борнмут.

Тем временем защитник "канониров" Вильям Салиба объяснил отказ от перехода в мадридский Реал.

