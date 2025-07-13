iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-звезда Ливерпуля сменит клуб на Ближнем Востоке

Роберто Фирмино согласовал контракт с Аль-Саддом.
Сегодня, 10:20       Автор: Андрей Безуглый
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Нападающий Аль-Ахли Роберто Фирмино решил сменить клуб, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, бразильский нападающий решил перебраться в катарский Аль-Садд.

Финансовая сторона сделки пока неизвестна, однако трансфер должен быть официально завершен уже в ближайшие дни.

Фирмино провел в Аль-Ахли 65 матчей, отличившись 21 голом и 17 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Анхель Ди Мария забил гол в дебютном матче за родной клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто Фирмино

Статьи по теме

Экс-звезда Ливерпуля вылетел из заявки на чемпионат Саудовской Аравии Экс-звезда Ливерпуля вылетел из заявки на чемпионат Саудовской Аравии
Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги
Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича
Аль-Ахли может отдать Фирмино в аренду Аль-Ахли может отдать Фирмино в аренду

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Формула 112:47
Ферстаппен второй худший по регрессу в текущем сезоне пилот
Европа12:25
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Европа11:59
Штутгарт положил глаз на призовые Баварии за КЧМ
Бокс11:52
Шираз брутально нокаутировал Берлангу за роль претендента на пояс
Теннис11:15
Уимблдон-2025 (ATP): Алькарас и Синнер разыграют титул
Другие страны11:13
Челси - ПСЖ: Онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира
Европа10:57
Легенда Реала высказался в защиту Гюлера
Европа10:51
Аталанта навяжет Роме конкуренцию за нападающего сборной Грузии
Другие страны10:20
Экс-звезда Ливерпуля сменит клуб на Ближнем Востоке
Другие страны10:03
Халк оформил гол прямым ударом с углового в чемпионате Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK