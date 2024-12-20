Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги

Турецкий Фенербахче нашел неплохое усиление атакующей линии в саудовской лиге.

Как сообщает Фабрицио Романо, «желтые канарейки» подпишут футболиста Ан-Насра Андерсона Талиску. Детали сделки не сообщаются.

Талиска дал согласие на переход, а Ан-Наср уже ищет ему замену в январское трансферное окно.

Издание SBA Sports сообщает также, что Талиска может быть не единственным игроком из Про-лиги, который перейдет в Фенербахче. Стамбульский гранд ведет переговоры о приобретении Роберто Фирмино и почти достиг согласия относительно перехода форварда Аль-Ахли.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью хочет подписать двух испанцев.



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