Два украинца сыграют на престижном шахматном турнире в Лондоне

Самуненков выступит в основном турнире Masters, где ему предстоит встретиться с сильными соперниками из разных стран. Среди уже объявленных участников — узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, американец Левон Аронян и англичанин Майкл Адамс.

Рейтинг Самуненкова в классических шахматах в опубликованном организаторами списке составляет 2607 пунктов.

Дегтярев заявлен в турнир Challengers, который впервые пройдет в рамках London Chess Classic. Его рейтинг составляет 2502 пункта. Победитель этих соревнований получит право сыграть в Masters на следующем турнире.

В апреле Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы в польском Катовице. Украинец набрал девять очков из 11 возможных, опередив именитых гроссмейстеров, и получил звание гроссмейстера.

London Chess Classic пройдет с 24 ноября по 7 декабря 2026 года. Организаторы пока объявили не все составы: в Masters предстоит назвать еще двух участников, а в Challengers — трех.

Напомним, советник ОП назвал абсурдной критику после назначения вице-президентом ФИДЕ.

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