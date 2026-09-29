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Подоляк резко ответил Федерации шахмат Украины

Советник ОП назвал абсурдной критику после назначения вице-президентом ФИДЕ.
Сегодня, 21:12       Автор: Василий Медвидь
Михаил Подоляк / Getty Images
Михаил Подоляк / Getty Images

Михаил Подоляк впервые публично прокомментировал скандал вокруг своего назначения исполнительным вице-президентом Международной федерации шахмат. Он назвал заявления Федерации шахмат Украины «абсурдными» и подчеркнул, что не должен был согласовывать свое назначение с организацией.

По словам Подоляка, должность ему предложил новый президент ФИДЕ Тимур Турлов. Советник ОП объяснил, что часть вицепрезидентов избирает конгресс, а других назначает президент федерации. Именно ко второй категории относится его должность. В официальном составе Совета ФИДЕ Подоляк указан среди вице-президентов, выдвинутых президентом.

Подоляк заявил, что хочет усиливать позиции Украины в ФИДЕ и противодействовать российскому влиянию. Он утверждает, что Федерация шахмат Украины не приобщалась к работе по смене руководства организации, а начала протестовать, когда узнала о возможном назначении украинца.

Ранее Федерация заявила, что не уполномочивала Подоляка представлять Украину в ФИДЕ и назвала ситуацию попыткой «рейдерского захвата». В ответ Подоляк поставил под вопрос цель протестов и заявил, что Украине важно иметь представителя в руководстве международной федерации.

Он также упомянул о санкциях Украины против Турлова. По словам Подоляка, решения по санкциям относятся к полномочиям президента и Совета национальной безопасности и обороны.

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