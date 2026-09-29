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После скандала: Фьюри и Джошуа впервые встретятся перед боем

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа впервые встретятся лицом к лицу после официального объявления их долгожданного поединка.
Сегодня, 20:43       Автор: Сергей Носенко
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Первая совместная пресс-конференция британских супертяжеловесов состоится 30 сентября в Лондоне. Об этом сообщает talkSPORT.

Ожидается, что Фьюри и Джошуа впервые вместе появятся перед журналистами и публикой, чтобы официально начать промокампанию своего боя. По информации talkSPORT, мероприятие начнется в 18:00 по британскому времени.

Сам поединок состоится 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. На кону будет вакантный титул WBA Super в тяжелом весе. Бой станет первым профессиональным противостоянием Фьюри и Джошуа.

Пресс-конференция пройдет вскоре после скандала вокруг организации поединка. В конце прошлой недели Фьюри заявил, что его бой с Джошуа оказался под угрозой из-за разногласий между промоутерами. В частности, возникли споры вокруг условий проведения мероприятия и промоутерских прав. При этом сейчас подготовка к бою продолжается по плану.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джошуа - Фьюри

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