Манчестер Сити признали виновным

Независимая комиссия Премьер-лиги признала Манчестер Сити виновным в ряде серьезных нарушений финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Согласно решению комиссии, клуб использовал фиктивные коммерческие соглашения со спонсорами, благодаря которым искусственно увеличивал доходы и уменьшал заявленные расходы. Общий эффект от таких операций превысил 900 миллионов фунтов.

Комиссия также установила, что часть спонсорских платежей фактически финансировалась Abu Dhabi United Group (ADUG) — компанией, связанной с владельцем Манчестер Сити.

Кроме того, клуб предоставлял недостоверную финансовую информацию, скрывая реальное положение дел от аудиторов и футбольных регуляторов. Комиссия пришла к выводу, что при корректном отражении всех финансовых операций Сити существенно превысил бы допустимые лимиты как Премьер-лиги, так и УЕФА.

Отдельно комиссия признала клуб виновным в нарушениях, связанных с обязанностью сотрудничать с расследованием Премьер-лиги.

При этом конкретное наказание для Манчестер Сити пока не определено. В дальнейшем независимая комиссия отдельно рассмотрит возможные санкции. Правила АПЛ предусматривают, в частности, штрафы, снятие очков и другие спортивные наказания.

Манчестер Сити имеет право обжаловать решение до 2 октября 2026 года.

Напомним, генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил, что клуб намерен полностью очистить свое имя .

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