Легендарный форвард вернулся в клуб спустя 21 год

Джилардино сменил Карлоса Куэсту, который покинул Парму в воскресенье после пяти туров Серии А. На счету команды четыре очка и 15-е место в турнирной таблице.

Для 44-летнего специалиста это возвращение в клуб, за который он выступал с 2002 по 2005 год.

Новое соглашение Джилардино рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на два года.

В качестве игрока Джилардино провел в составе Пармы три сезона и стал одним из главных открытий команды. За этот период он забил 50 голов в 96 матчах Серии А. Именно в Парме начался стремительный взлет его карьеры, после чего форвард выступал за Милан и Фиорентину.

В 2006 году Джилардино вместе со сборной Италии стал чемпионом мира.

На тренерском уровне специалист успел поработать с Сиеной, Дженоа и Пизой. Последнюю команду он возглавил в прошлом сезоне, но был уволен после неудачного отрезка.

Теперь Джилардино предстоит дебютировать на новом посту в очень непростом матче. После международной паузы Парма сыграет на выезде против Интера. Встреча запланирована на 10 октября.

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